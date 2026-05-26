Marmaris Belediyesi Ekipleri, Bayramda da Sahada Olacak

26.05.2026 09:57  Güncelleme: 10:37
Marmaris Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçe sakinleri ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için temizlik, zabıta ve diğer saha ekipleriyle 7/24 görev başında olacak. Vatandaşlar olumsuz durumları 153 ve 444 55 48 numaralı telefonlarla bildirebilecek.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, hem ilçe sakinlerinin hem de tatilcilerin huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için bayram boyunca nöbetçi ekipleriyle sahada olacak.

Kurban Bayramı süresince ilçede hem vatandaşların hem de tatilcilerin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdüren Marmaris Belediyesi, bayram boyunca nöbetçi birimleriyle hizmet vermeye devam edecek. Başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü olmak üzere tüm saha ekipleri 7/24 görev başında olacak.

Sezonun başlaması ve bayram tatili nedeniyle yoğunluğun arttığı ilçede, özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günler öncesinden hazırlıklara başladı. İlçe genelinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bayram boyunca da vardiya sistemiyle çalışmalarını sürdürecek.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendirecek. Özellikle uygun olmayan alanlarda kurban kesimini engellemek için denetimlerini artıracak ekipler, plajlar ve eğlence noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da sahada olacak.

Öte yandan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince nöbet sistemiyle görev yaparak ihtiyaçlara anında müdahale edecek.

Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durumları 153 ve 444 55 48 numaralı telefonlar üzerinden belediye ekiplerine bildirebilecek.

Kaynak: ANKA

