Marmaris Belediyesi Tiyatrosu, "Böcekler" Oyunu ile Sahneye Çıkıyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Tiyatrosu'nun ilk oyunu "Böcekler", 18 Şubat Çarşamba günü Armutalan Kültür Merkezi sahnesinde prömiyer yapacak.

Marmaris Belediyesi Tiyatrosu, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Marmaris'i kültür ve sanat alanında da bir marka şehir haline getirme hedefiyle hayata geçirilen tiyatro, ilk oyunu "Böcekler" ile 18 Şubat Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacak. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun yazarlığını Alp Bahadır üstlenirken; sahnede Ayşe Şahin Gençtürk, Zidan Akgül ve Ahmet Deniz Kurnaz rol alıyor. Oyun, mayıs ayına kadar 14 Mart, 27 Mart, 18 Nisan, 25 Nisan ve 15 Mayıs olmak üzere toplam 6 kez sahnelenecek. Ücretsiz olan oyunun davetiyeleri ise Kültür ve Sanat Evi'nden temin edilebilecek.

"Marmaris için üretmeye ve kararlılıkla yol almaya devam edeceğiz"

Belediye Tiyatrosu'nun Marmaris için bir dönüm noktası olduğunu belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu an yalnızca bir sahnenin perde açması değil; kültür ve sanata inanan bir kentin yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Marmaris'te bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı ve gururu içindeyiz. Marmaris'i sadece doğal güzellikleriyle değil; kültürü ve sanatıyla da anılan bir marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Sanatla büyüyen, kültürle güçlenen bir Marmaris için üretmeye ve kararlılıkla yol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü ve oyunun yönetmeni Cengiz Sezgin ise "Tiyatro yaşamımda 50'ye yakın oyunu sahneye koyarken duyduğum heyecanı yeniden yaşıyorum. Oyuncularımızın Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde aldıkları eğitimle profesyonelliğe adım atması bana büyük bir gurur veriyor. Gelecek sezon her hafta çocuk ve yetişkin oyunlarımızla Marmaris halkıyla buluşacağız. Tiyatromuzun yolu açık olsun" diye konuştu.