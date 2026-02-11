Marmaris Belediyesi Yoğun Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Belediyesi Yoğun Yağışa Karşı Teyakkuzda

11.02.2026 17:57  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi, meteorolojinin yoğun yağış uyarısı sonrası tüm ekipleriyle sahaya indi. Riskli bölgelerde kontroller artırıldı ve gerekli tedbirler alındı.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, meteoroloji'nin yaptığı yoğun yağış uyarısının ardından tüm ekipleriyle sahaya indi. Yağmur öncesi kontroller tamamlanırken tüm ekibin gece boyunca teyakkuzda olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Şubat gecesi için yapılan yoğun yağış uyarısının ardından Marmaris Belediyesi, tüm birimleriyle harekete geçti. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınırken, ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar öncesinde özellikle su taşkınlarına karşı mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yapılırken, riskli bölgelerde kontroller artırıldı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde koordineli şekilde görev yaparken dere yatakları ve su akışını engelleyebilecek noktalar kontrol edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Ünlü, "Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Olası sorunlara anında müdahale etmek için ekiplerimiz sahada olacak. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, olumsuz bir durum yaşanması halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan ilgili birimlere ulaşabileceğini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Yoğun Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:41:04. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Yoğun Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.