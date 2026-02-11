Marmaris Belediyesi Yoğun Yağışa Karşı Teyakkuzda

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, meteoroloji'nin yaptığı yoğun yağış uyarısının ardından tüm ekipleriyle sahaya indi. Yağmur öncesi kontroller tamamlanırken tüm ekibin gece boyunca teyakkuzda olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Şubat gecesi için yapılan yoğun yağış uyarısının ardından Marmaris Belediyesi, tüm birimleriyle harekete geçti. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınırken, ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar öncesinde özellikle su taşkınlarına karşı mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yapılırken, riskli bölgelerde kontroller artırıldı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde koordineli şekilde görev yaparken dere yatakları ve su akışını engelleyebilecek noktalar kontrol edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Ünlü, "Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Olası sorunlara anında müdahale etmek için ekiplerimiz sahada olacak. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, olumsuz bir durum yaşanması halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan ilgili birimlere ulaşabileceğini hatırlattı.