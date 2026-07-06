Marmaris\'e Yeni Başsavcı Atandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Ersan görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Marmaris'e tayin olan Ersan, son olarak Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.
Ersan'ın yarın basın mensuplarıyla adliye binasında tanışma toplantısında bir araya geleceği bildirildi.???????
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