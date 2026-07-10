Marmaris'te 15 Temmuz lokma hayrı - Son Dakika
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Marmaris'te 15 Temmuz lokma hayrı

Marmaris\'te 15 Temmuz lokma hayrı
10.07.2026 15:57
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İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda şehit polisler Gülşah Güler ve Nedip Cengiz Eker dualarla anıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında lokma hayrı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce organize edilen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler ile polis memuru Nedip Cengiz Eker anısına lokma döküldü.

Etkinliğe katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Seçkin Karakaya, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitleri dualarla andı.

Programda 15 Temmuz şehitlerinin emanetine sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmanın önemi vurgulandı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 15 Temmuz lokma hayrı - Son Dakika

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