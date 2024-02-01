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Marmaris'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Marmaris\'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Y.S. (57) isimli hükümlü, Çıldır Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

01.02.2024 13:21
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnmek, kamu görevlisine hakaret, cezaevinden firar suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla aranan Y.S'nin (57) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.S, Çıldır Mahallesi'nde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmaris'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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