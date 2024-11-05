Marmaris\'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 15'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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