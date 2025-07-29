Marmaris'te 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler bölgedeki 5'i çocuk 27 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.