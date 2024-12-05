Marmaris\'te 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 31 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 31 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Zanlı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.