Marmaris'te Aşk Şarkısı Filminin Basın Toplantısı Gerçekleşti

(MUĞLA)- Çekimleri Marmaris'te devam eden Aşk Şarkısı filminin basın toplantısına katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'imizin eşsiz güzelliklerini beyaz perdeye taşıyan projeleri her zaman destekliyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm sanatçılarımıza başarılar diliyorum. Marmaris'in tanıtımına katkı sunan herkese minnettarız" dedi.

Çekimleri Marmaris'te devam eden Aşk Şarkısı filminin yönetmeni Semra Dündar ve başrol oyuncuları, düzenlenen basın toplantısıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıya, Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Filmin oyuncuları Wilma Elles, Sadi Celil Cengiz, Hande Kaptan, Pelin Orhuner, Serhat Özcan ve teknik ekibin de katıldığı toplantıya basının ilgilisi yoğun oldu.

Marmaris'in Bayır Mahallesi, Yat Limanı, Barlar Sokağı gibi lokasyonlarında yapılan çekimlerin oldukça keyifli geçtiğini söyleyen Yönetmen Semra Dündar, "Bu bir devam filmi. 2019'da çektiğimiz Aşk Şarkısı filminin devamını çekiyoruz. Çok keyifli ve eğlenceli bir film olacak. Çekimlerimizde hem yerel halk hem de belediyemiz her konuda bizlere destek oluyor. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve tüm Marmarislilere teşekkür ediyoruz" dedi. Oyuncular da Marmaris güzelliklerinin filme yansıyacağını belirterek, burada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Marmaris'in tanıtımına katkı sunan herkese minnettarız"

Marmaris'in tanıtımına katkı sağlayacak her projeye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ünlü ise "Marmaris'imizin eşsiz güzelliklerini beyaz perdeye taşıyan projeleri her zaman destekliyoruz" diye konuştu. Ünlü ayrıca Aşk Şarkısı filmiyle Marmaris'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağına inandığını vurguladı. Başkan Ünlü, yönetmen Semra Dündar başta olmak üzere oyunculara ve yapım ekibine teşekkür ederek, "Marmaris'in tanıtımına katkı sunan herkese minnettarız. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm sanatçılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.