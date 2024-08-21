Marmaris\'te Atatürk büstleri bakıma alındı

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(MUĞLA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak için Marmaris'in birçok noktasında yer alan Atatürk büstlerinde bakım çalışması başlatıldı.

Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi ilçe sınırlarında yer alan Mustafa Kemal Atatürk büstlerini bakıma aldı. Hava şartları nedeniyle zamanla rengi solan büstler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yenilendi.

Selimiye, Turgut Orhaniye, Hisarönü, Taşlıca, Söğüt, Bayır, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'nde yer alan büstler boyanırken, kaideleri de bakıma alındı. Çalışmalar kapsamında büstlerin yanında yer alan bayrak direkleri elden geçirildi. Ekipler, Atatürk heykellerini de kapsayan yenileme çalışmalarını Turunç, İçmeler ve Marmaris'te de sürdürecek.