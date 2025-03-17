Marmaris'te Bilim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 8- 14 Mart Bilim Haftası dolayısıyla İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklara yönelik etkinlik ve atölyeler düzenledi.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda her yıl 8-14 Mart arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Üç gün süren etkinliklerde çocuklarla deneyler ve atölyeler yapıldı. Robotik kodlama, VR gözlükle inceleme, teleskopla güneş gözlemi, mikroskobik gözlem, artırılmış gerçeklik, mikroskop görüntüleyici ile deney gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bilim Parkı Sorumlusu Belma Güner'in çocuklara deneyler ve uzay gözlemi yaptırdığı etkinlikte ayrıca, bilim ve teknoloji sergisi de açıldı.