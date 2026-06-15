Marmaris Balıkaşıran Koyu'nda Temizlik Etkinliği - Son Dakika
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Marmaris Balıkaşıran Koyu'nda Temizlik Etkinliği

15.06.2026 12:39  Güncelleme: 14:09
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Marmaris Belediyesi ekipleri ve Marmaris Doğa Gönüllüleri, Balıkaşıran Koyu'nda çevre temizliği yaparak 42 çöp torbası atık topladı. Doğal alanların korunması için iş birliği vurgulandı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Doğa Gönüllüleri, çevre bilincini artırmak ve doğal alanları korumak amacıyla Balıkaşıran Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, doğa gönüllüleri ile birlikte Balıkaşıran Koyu'nda çevre temizliği yaptı. Kıyı şeridi ve çevresindeki doğal alanlarda gerçekleştirilen çalışmada gönüllüler ve belediye ekipleri el ele vererek çevreye bırakılan atıkları topladı. Etkinlik kapsamında 42 çöp torbası atık doğadan uzaklaştırılarak bölgenin temizlenmesine katkı sağlandı.

DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, doğal güzelliklerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, "Doğamızı korumak, koylarımızı temiz tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Marmaris Doğa Gönüllüleri'ne ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Çevre temizliği ve doğa koruma çalışmalarının gönüllülerle iş birliği içinde devam edileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Balıkaşıran Koyu'nda Temizlik Etkinliği - Son Dakika

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