Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Marmaris\'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Marmaris açıklarında 18 göçmen kurtarıldı, 45'i yakalandı. 2 kişi göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltında.

03.11.2024 19:47
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 18 yabancı uyruklu kurtarıldı, 45 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları yelkenli teknede 11'i çocuk 45 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Karadan ulaşımın olmadığı Alagelmesi koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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