Marmaris\'te firari hükümlü yakalandı

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Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi•
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Tepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 ayrı suçtan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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