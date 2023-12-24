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Marmaris'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Tepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 ayrı suçtan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Marmaris\'te firari hükümlü yakalandı
24.12.2023 - 12:01,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Tepe Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 ayrı suçtan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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