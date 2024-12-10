Marmaris'te Fırtına Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te Fırtına Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, etkili olan şiddetli rüzgar sonrası kıyıda biriken çöpleri temizlemek için yoğun bir mesaiye girdi. Ekipler, sahil ve yürüyüş yolundaki atıkları temizleyerek bölgenin eski düzenine kavuşmasını sağlıyor.

10.12.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, etkisini iki gün sürdüren şiddetli rüzgarın ardından yoğun mesaiye başladı. Fırtına ve yağış nedeniyle kirlenen sahil ve yürüyüş yolu ekipler tarafından temizlendi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hafta sonu yaşanan şiddetli fırtına sonrası Atatürk Caddesi, Uzunyalı ve İçmeler'de dalgaların etkisiyle kıyıda biriken çöpleri temizledi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Saman İskelesi'nden Turban'a kadar devam eden yürüyüş yolu ve sahilde temizlik yapan ekipler dalgaların yürüyüş yoluna sürüklediği, taş, kum, ağaç dalları, odun, poşet, bitki atıkları ve plastik atıkları temizledi.

Kepçe ve kamyonların eşlik ettiği çalışmaların bir diğer adresi de İçmeler sahili oldu. Burada da görevliler tırmıklarla, dalgaların kumsala taşıdığı atıkları tekrar denize ulaşmadan temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Marmaris, Fırtına, Fırtına, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Fırtına Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:36 Esad’ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
21:26 Ancelotti, Arda Güler’in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu
21:03 MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışladı MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:40 Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet
20:34 Tel Rıfat komutanından “Türkiye“ çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek
20:30 Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 16:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Fırtına Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.