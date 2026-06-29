Marmaris'te Çamurlubük ve İnbükü Koyları Çöplerden Arındırıldı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin destek verdiği geniş katılımlı temizlik etkinliğiyle Hisarönü Körfezi'ndeki Çamurlubük ve İnbükü koylarında biriken atıklar toplandı. Gönüllüler, denizciler ve kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada iki koy da çöplerden arındırıldı.

Marmaris'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Hisarönü Körfezi'nde yer alan Çamurlubük ve İnbükü koylarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikte, kıyı şeridinde biriken atıklar toplanarak koylar temizlendi.

Çamurlu Bük sahilinde kampçılar ve ziyaretçiler kaynaklı yoğun atık birikiminin tespit edilmesinin ardından "Sailing Mia" teknesi ekibi ile belgesel yapımcısı Savaş Karakaş öncülüğünde temizlik etkinliği düzenlendi. Çalışmaya Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Ella Marina, amatör denizciler, yelkenciler ve kampçılar da destek verdi.

GÖNÜLLÜLERDEN YOĞUN KATILIM

Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda gönüllü denizci katıldı. Tekneleriyle bölgeye gelen katılımcılar, kendi botlarıyla kıyıya ulaşarak temizlik çalışmalarına destek verdi. Yoğun katılım sayesinde Çamurlubük sahilindeki temizlik çalışmaları planlanandan daha kısa sürede tamamlandı.

Çalışmaların ardından ekipler bu kez botlarla İnbükü koyuna geçerek burada da detaylı bir temizlik faaliyeti yürüttü. Kıyı şeridinde ve çevresinde bulunan atıklar toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

İKİ KOY DA ÇÖPLERDEN ARINDIRILDI

Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Çamurlubük ve İnbükü koyları mevcut atıklardan temizlendi. Doğal alanların korunmasına dikkat çekilen etkinlikte, çevre temizliğinin sürdürülebilirliği için ziyaretçilerin ve kampçıların daha duyarlı davranmasının önemine vurgu yapıldı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturan bu tür gönüllü çalışmaların önemine dikkati çekerek, kentin doğal değerlerini korumaya yönelik iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.