Marmaris'te Kreş Öğrencileri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, kreş öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri ile tesisi gezen minikler, yavru köpekleri sevdi, onlara kuru mama verdi.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, minik ziyaretçileri konuk etti. Özel Oyun Evim Kreşi'ne giden çocuklar, öğretmenleriyle birlikte bakımevine gelerek önce tesisi gezdi, daha sonra da yavru köpekleri sevdi.

Sevgi dolu anlara, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı Pala, Veteriner İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ve Belediye Veteriner Hekimi Esra Elçin de eşlik etti. Çocukları gezdiren Veteriner hekim Esra Elçin, onlara bakımevinde neler yapıldığını anlattı. Patili dostlar için kuru mama da getiren çocuklar, özellikle yavru kedilere ve köpeklere büyük ilgi gösterdi.