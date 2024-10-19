Marmaris\'te Muhtarlar Günü Kutlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.

Kamu kurum müdürlerinin de katıldığı programda konuşan Kaya, bu önemli göreve seçilerek gelen muhtarların vatandaşla devlet arasındaki en önemli kişi olduklarını vurguladı.

Muhtarların talep ve sorunlarını da dinleyen Kaya, önümüzdeki günlerde tüm muhtarlarla kurum müdürlerinin de katılacağı toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.