Marmaris'te orman şehitleri için anma - Son Dakika
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Marmaris'te orman şehitleri için anma

Marmaris\'te orman şehitleri için anma
26.06.2026 18:17
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir için anma etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir için anma etkinliği düzenlendi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarınca Şehir Mezarlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan lokmalar, vatandaşlara ikram edildi.

Programa, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir'in aileleri ile mesai arkadaşları katıldı.

Etkinlikte, üzerinde "2021 yılında orman yangınlarında şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir ile tüm orman şehitleri adına" ifadesi ve Görkem Hasdemir'in fotoğrafı yer alan pankart açıldı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021'de çıkan ve yaklaşık 25 hektar alanın zarar gördüğü yangında, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir hayatını kaybetmişti.

Aynı yıl 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'ndeki büyük orman yangınında ise ekiplere gönüllü olarak motosikletiyle su taşımaya çalışan Şahin Akdemir de yaşamını yitirmiş, o yangında 9 bin 52 hektarlık alan küle dönmüştü.

Yangınların ardından hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir anısına, yaşamlarını yitirdikleri bölgelerde birer hatıra ormanı oluşturulmuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Marmaris, Güncel, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman şehitleri için anma - Son Dakika

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