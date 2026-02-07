Marmaris Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtına Mesaisi

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından tüm birimleriyle sahada görev yaparak olumsuzluklara müdahale etti.

Marmaris'te dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Marmaris Belediyesi, tüm birimleriyle sahadaydı. Metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düşen ilçede belediye ekipleri, gece boyunca meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti. Şiddetli yağış özellikle İçmeler ile kırsal mahallelerde sele neden oldu. Bazı yollar kapanırken, bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi.

Fırtına ve sağanak yağış süresince Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı. Gelen ihbarlar değerlendirilerek devrilen ağaçlar kaldırıldı, kapanan yollar ulaşıma açıldı ve riskli alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatleri itibarıyla hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye temizlik personeli, evleri su basan vatandaşlara destek olurken; su tahliyesi, ev temizliği ile cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan çöken yollar, dere bantları ve risk oluşturan bölgelerde tamirat ile önleyici tedbir çalışmaları hızla başlatıldı.

Başkan Ünlü, Bayır ve İçmeler'de incelemelerde bulundu

EMITT Fuarı için İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü de sabah saatlerinde Marmaris'e döndü. Başkan Ünlü, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile birlikte selin vurduğu Bayır ve İçmeler mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleriyle birlikte sahada kontroller gerçekleştiren Başkan Ünlü, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gece boyunca tüm ekiplerin diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Başkan Ünlü, müdahalelerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

1 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti

Öte yandan, yaşanan felaket can kaybıyla da sonuçlandı. Yıllık izinde bulunan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zekeriya Şahin, Osmaniye'de ikamet eden babasını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Turunç'taki evine gitmek üzere yola çıktığı sırada sele kapılarak hayatını kaybetti. Zekeriya Şahin, baba ocağı Osmaniye Mahallesi'nde; CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Başkan Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, ailesi ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.