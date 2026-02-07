Marmaris Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtına Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtına Mesaisi

07.02.2026 09:37  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sonrası belediye ekipleri sahada aktif olarak çalıştı. Yollar kapandı, bazı evlerde su baskınları yaşandı. 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından tüm birimleriyle sahada görev yaparak olumsuzluklara müdahale etti.

Marmaris'te dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Marmaris Belediyesi, tüm birimleriyle sahadaydı. Metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düşen ilçede belediye ekipleri, gece boyunca meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti. Şiddetli yağış özellikle İçmeler ile kırsal mahallelerde sele neden oldu. Bazı yollar kapanırken, bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi.

Fırtına ve sağanak yağış süresince Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı. Gelen ihbarlar değerlendirilerek devrilen ağaçlar kaldırıldı, kapanan yollar ulaşıma açıldı ve riskli alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatleri itibarıyla hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye temizlik personeli, evleri su basan vatandaşlara destek olurken; su tahliyesi, ev temizliği ile cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan çöken yollar, dere bantları ve risk oluşturan bölgelerde tamirat ile önleyici tedbir çalışmaları hızla başlatıldı.

Başkan Ünlü, Bayır ve İçmeler'de incelemelerde bulundu

EMITT Fuarı için İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü de sabah saatlerinde Marmaris'e döndü. Başkan Ünlü, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile birlikte selin vurduğu Bayır ve İçmeler mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleriyle birlikte sahada kontroller gerçekleştiren Başkan Ünlü, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gece boyunca tüm ekiplerin diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Başkan Ünlü, müdahalelerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

1 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti

Öte yandan, yaşanan felaket can kaybıyla da sonuçlandı. Yıllık izinde bulunan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zekeriya Şahin, Osmaniye'de ikamet eden babasını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Turunç'taki evine gitmek üzere yola çıktığı sırada sele kapılarak hayatını kaybetti. Zekeriya Şahin, baba ocağı Osmaniye Mahallesi'nde; CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Başkan Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, ailesi ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Güvenlik, Marmaris, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtına Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:28:27. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtına Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.