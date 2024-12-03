Marmaris'te Sağanak Yağış Yol ve Evlerde Su Baskınına Neden Oldu - Son Dakika
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Marmaris'te Sağanak Yağış Yol ve Evlerde Su Baskınına Neden Oldu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı evlerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezi ve çevresindeki mahallelerde çamurlu su birikintileri oluştu.

03.12.2024 00:54  Güncelleme: 01:05
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Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı evlerde su baskınları yaşandığı öğrenildi.

Marmaris'te dün ve bugün devam eden sağanak yağışlar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağışın etkili olması ile birlikte yollar göle döndü. Sel sularının getirdiği taşlar yollara saçıldı. İlçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahallesi'nde cadde ve sokaklar çamurlu suyla kaplandı. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Yağışlarla birlikte Azmak Deresi'nin de debisi yükseldi. Yağışların sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, belediye ekipleri de su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Marmaris\'te Sağanak Yağış Yol ve Evlerde Su Baskınına Neden Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Sağanak Yağış Yol ve Evlerde Su Baskınına Neden Oldu - Son Dakika

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