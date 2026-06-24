Marmaris'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Marmaris\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
24.06.2026 22:05
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Marmaris'te iki kamyonetin çarpışması sonucu Cengiz Gökcan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada Cengiz Gökcan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Marmaris-Muğla karayolu Çamlı Mahallesi Okluk Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Cengiz Gökcan yönetimindeki 48 ER 952 plakalı kamyonet ile Ercan Kaya idaresindeki 35 BMJ 838 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Cengiz Gökcan ve Ercan Kaya ile 48 ER 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümmühan Dağ ve Dildar Çakıroğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Cengiz Gökcan, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Dildar Çakıroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, Ercan Kaya ve Ümmühan Dağ'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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