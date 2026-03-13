Marmaris'te "Umut Korusu" Oluşturuldu

13.03.2026 17:53  Güncelleme: 18:36
Marmaris'in kardeş şehri Fürth'ten gelen misafirler, Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci yılı anısına 35 zeytin fidanı dikti. Etkinlik, kadın dayanışması ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

(MUĞLA)- Marmaris'in kardeş şehri Fürth'ten gelen misafirlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci yılı anısına 35 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Fürth ile Marmaris arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 31'inci yılı, Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci kuruluş yılı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Almanya'nın Fürth kentinden gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Camiavlu Mahallesi'nde oluşturulan Umut Korusu'na zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Kadın dayanışmasına ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte barış, bereket, sağlık ve umudun simgesi olan zeytin ağaçları 2 dönümlük bir alanda toprakla buluşturuldu. Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci kuruluş yılı anısına, yıl sayısını temsilen 35 zeytin fidanı dikildi. Törene; Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yanı sıra Fürth Belediyesi Kardeş Şehirler ve Eşitlik Sorumlusu Hilde Langfeld, Alman-Türk Kadınlar Kulübü Kurucusu ve Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin hep birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiği etkinlikte Tazelenme Üniversitesi Bendir Ekibi de konser verdi.

"Gelecek nesillere bırakılan önemli bir hatıra olarak büyüyecek"

Başkan Acar Ünlü, dikilen zeytin fidanlarının Marmaris ile Almanya ve özellikle Fürth arasındaki dostluğun bir simgesi olacağını belirterek, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz zeytin fidanları iki şehir arasındaki dostluğun ve dayanışmanın yaşayan bir simgesi olacak. Aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan önemli bir hatıra olarak büyüyecek. Katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Alman-Türk Kadınlar Kulübü Kurucusu ve Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel ise etkinlikle kadınların yaşamın her alanındaki emeğine, dayanışmasına ve üretkenliğine vurgu yapıldığını belirterek, kadınların barışın ve umudun inşasındaki rolüne dikkat çekildiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:36:17.
