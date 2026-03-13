Marmaris'te "Umut Korusu" Oluşturuldu

(MUĞLA)- Marmaris'in kardeş şehri Fürth'ten gelen misafirlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci yılı anısına 35 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Fürth ile Marmaris arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 31'inci yılı, Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci kuruluş yılı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Almanya'nın Fürth kentinden gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Camiavlu Mahallesi'nde oluşturulan Umut Korusu'na zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Kadın dayanışmasına ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte barış, bereket, sağlık ve umudun simgesi olan zeytin ağaçları 2 dönümlük bir alanda toprakla buluşturuldu. Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35'inci kuruluş yılı anısına, yıl sayısını temsilen 35 zeytin fidanı dikildi. Törene; Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yanı sıra Fürth Belediyesi Kardeş Şehirler ve Eşitlik Sorumlusu Hilde Langfeld, Alman-Türk Kadınlar Kulübü Kurucusu ve Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin hep birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiği etkinlikte Tazelenme Üniversitesi Bendir Ekibi de konser verdi.

"Gelecek nesillere bırakılan önemli bir hatıra olarak büyüyecek"

Başkan Acar Ünlü, dikilen zeytin fidanlarının Marmaris ile Almanya ve özellikle Fürth arasındaki dostluğun bir simgesi olacağını belirterek, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz zeytin fidanları iki şehir arasındaki dostluğun ve dayanışmanın yaşayan bir simgesi olacak. Aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan önemli bir hatıra olarak büyüyecek. Katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Alman-Türk Kadınlar Kulübü Kurucusu ve Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel ise etkinlikle kadınların yaşamın her alanındaki emeğine, dayanışmasına ve üretkenliğine vurgu yapıldığını belirterek, kadınların barışın ve umudun inşasındaki rolüne dikkat çekildiğini ifade etti.