Marmaris Zabıtası, bisiklet ve skuter sürücülerini Sahil Yolu'nda denetledi - Son Dakika
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Marmaris Zabıtası, bisiklet ve skuter sürücülerini Sahil Yolu'nda denetledi

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Marmaris Zabıtası, bisiklet ve skuter sürücülerini Sahil Yolu\'nda denetledi
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Marmaris Zabıtası, Sahil Yolu ve Kordon Caddesi'nde bisiklet, üç tekerlekli bisiklet ve skuter sürücülerini denetledi. Sürücülere yaya alanlarında araç kullanmamaları ve bisiklet yolunu kullanmaları uyarısı yapıldı; denetimler sürecek.

(MUĞLA) - Marmaris Zabıtası, Sahil Yolu ve Kordon Caddesi'nde bisiklet, üç tekerlekli bisiklet ve skuter sürücülerini denetleyerek, sürücülere yaya yolunu kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yayaların güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sahil Yolu ve Kordon Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada bisiklet, üç tekerlekli bisiklet ve skuter sürücüleri bilgilendirildi. Uygulama sırasında sürücülere, yaya kullanımına ayrılan alanlarda araç kullanmamaları gerektiği hatırlatılarak bisiklet yolunu kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yaya güvenliğinin korunması, ortak kullanım alanlarında düzenin sağlanması ve vatandaşların sahil boyunca güvenle yürüyebilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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