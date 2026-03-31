Mart 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu

31.03.2026 15:53
TÜRK-İŞ, 2026 Mart'ta dört kişilik ailenin açlık sınırını 32,8 bin TL, yoksulluk sınırını ise 106,8 bin TL olarak açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ), 2026 Mart ayına ilişkin açlık sınırı ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 32 bin 793 TL'ye, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 106 bin 817 TL'ye, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 42 bin 585 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, 2026 Mart ayına ait, çalışanların geçim koşullarına ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarına ilişkin yaptığı araştırmada, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı verileri paylaşıldı.

Buna göre, TÜRK-İŞ'in verilerine göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 32 bin 793 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 106 bin 817 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 42 bin 585 TL, mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,32 on iki aylık yüzde 38,86 yıllık ortalama yüzde 39,30 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ' e göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim, Mart 2026 itibarıyla, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,32 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 38,86 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 39,30 olarak gerçekleşti. Üç aylık artış oranı ise yüzde 8,78 oranında oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan çarşı-pazar-market dolaşılarak gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Mart 2026 itibarıyla süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta; bu ay süt fiyatlarında genel olarak önemli bir değişiklik görülmedi. Benzer şekilde peynir ve yoğurt fiyatlarında da dikkat çeken bir değişiklik gözlemlenmedi. Bu ürünlerin fiyatında artış olması durumunda ise aile bütçesi üzerinde belirgin bir yük oluşturduğu kaydedildi.

Kuzu eti, tavuk eti ve bakliyat ürünlerinin fiyatlarında artış oldu

Araştırmaya göre, et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller ürünlerinin yer aldığı grupta; kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı bu ay aynı kaldı. Geçen ay bir miktar gerileyen kuzu etinin fiyatında bu ay artış olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da tavuk etinin kilogram fiyatında artış gözlemlendi. Balık ürünleri fiyatında bir miktar gerileme olduğu görüldü. Yumurta fiyatındaki dalgalanmanın devam ettiği gözlemlendi. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) fiyatlarında bir miktar artış olduğu görüldü.

Fiyat artışında sebze büyük oranda etkili oldu

TÜRK-İŞ, meyve-sebzenin ortalama fiyatının bu ay da artış gösterdiğini, fiyat artışında sebzenin büyük oranda etkili olduğunun gözlemlendiğini bildirdi. Geçen ay bir miktar gerileyen meyve fiyatları bu ay azalış gösterirken, sebze fiyatlarında ise artış olduğu tespit edildi. Araştırmada, patatesin kilogram fiyatında bir miktar düşüş olduğu, kuru soğan fiyatının ise aynı kaldığı ifade edildi. Yapılan hesaplamaya göre, bu ay 26'sı sebze ve 8'i meyve olmak üzere toplam 34 üründeki fiyat değişimi dikkate alınarak, sebzenin ortalama kilogram fiyatının (maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dahil değil) 132,21 TL, ortalama meyve kilogram fiyatının 97,50 TL olduğu kaydedildi. Meyve-sebzenin ortalama kilogram fiyatının ise 105,37 TL olarak tespit edildiği belirtildi.

Makarna ve un fiyatlarında artış oldu

Araştırma sonucuna göre, ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmek fiyatının bu ay değişmediği, pirinç ve bulgur fiyatlarında bir miktar azalma olduğu gözlemlendi. Makarna ve un fiyatlarında ise artış olduğu tespit edildi. Temel yağ ürünleri grubunda, ayçiçek yağının kilogram fiyatı değişmedi. Tereyağı ve margarin fiyatlarında sınırlı miktarda bir artış olduğu gözlemlendi. Zeytinyağı fiyatında ise az da olsa düşüş olduğu ifade edildi. Zeytin fiyatı ortalamada önemli bir değişim göstermedi. Yağlı tohum ürünlerinde ise ciddi bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünlerinin fiyatlarında bu ay önemli bir değişiklik tespit edilmedi. TÜRK-İŞ, bazı marketlerde çay fiyatlarının aşağı yönlü güncellendiği görülmekle birlikte bu durumun sınırlı etkisi nedeniyle ortalamada fiyatı etkilemediğini ifade etti. Öte yandan, bal ve pekmezin fiyatları aynı kalırken, şekerin fiyatında bir miktar düşüş olduğu belirtildi. Reçel fiyatında ise bir miktar artış olduğu tespit edildi.

Kaynak: ANKA

