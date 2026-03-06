Mart Ayı Su Verimliliği Temalı Etkinlikler - Son Dakika
Mart Ayı Su Verimliliği Temalı Etkinlikler

06.03.2026 12:29
MEB, mart ayında su verimliliği için tiyatro ve uygulamalarla öğrencilere farkındalık kazandıracak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında mart ayının teması "su verimliliği" olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Köklerden Geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda yürütülen "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliklerinde öğrenciler, mart ayında tiyatro ve saha uygulamaları gibi faaliyetlerle suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık geliştirecek.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin suyun stratejik bir doğal kaynak olduğunun bilincine varmaları, su verimliliği konusunda farkındalık geliştirmeleri, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları ve su kaynaklarının korunmasına yönelik sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Mart ayı faaliyetleri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik "Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde" etkinliği hayata geçirilecek.

Etkinlikle öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konularını tiyatro sanatı aracılığıyla ele alacak, araştırma ve senaryo geliştirme sürecinin ardından hazırladıkları oyunları sahneleyerek, çevresel farkındalıklarını sanatsal ifade yoluyla ortaya koyacak.

Bu etkinlikle öğrencilerin hem su verimliliği bilinci kazanmaları hem de iletişim, işbirliği ve ifade becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Etkinliğin okul temelli ve sistematik biçimde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan "Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde Örnek Uygulama Kılavuzu"nda uygulama basamaklarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle eğitim materyalleri hazırlanacak

"Su verimliliği" ayı kapsamında hazırlanan içeriklerle eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi teşvik edilerek okullarda suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık temelli çalışmalar yaygınlaştırılacak."

Bu doğrultuda, Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan su temalı etkinlikler, sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında etkin şekilde kullanılırken saha uygulamalarıyla da desteklenecek.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında Türkiye'nin su kaynakları ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan eğitim materyallerinin okullarda incelenmesi, su kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı konusunda ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi planlanıyor.

Kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ise ailelere, okul paydaşlarına yönelik farkındalık çalışmaları planlanacak, "Su Ayak İzi" ve "Atık Suyun Yeniden Kullanım Alanları" gibi başlıklarda etkinlikler yapılacak.

Okullarda faaliyet gösteren sosyal kulüpler aracılığıyla su tasarrufu, hijyen ve su bilinci temalı etkinlikler desteklenecek. Böylece su verimliliği kültürünün okuldan başlayarak toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde Örnek Uygulama Kılavuzu"na ve su verimliliği ayı kapsamında hazırlanan içeriklere "dhgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor."

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

