Mart ayında Eflani ilçesinde kar yağışı
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Mart ayında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı. Orkestra, Nevşehir'e düzenlediği konserle deprem bölgesine yardım elini uzatanlara teşekkür etti.
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