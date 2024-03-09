Mart ayında Eflani ilçesinde kar yağışı - Son Dakika
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Mart ayında Eflani ilçesinde kar yağışı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde Mart ayında etkili olan kar yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye kadar ulaştı. İlçe merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

09.03.2024 01:29  Güncelleme: 01:31
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Mart ayında Eflani ilçesinde kar yağışı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Mart ayında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mart ayında Eflani ilçesinde kar yağışı - Son Dakika

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