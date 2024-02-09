Martı Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Kişi Dilekçe Verdi - Son Dakika
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Martı Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Kişi Dilekçe Verdi

Martı Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Kişi Dilekçe Verdi

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, taksi ve ulaşım sorununa kalıcı çözüm taleplerini içeren 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği' için 376 bin kişinin dilekçe verdiğini açıkladı. Öktem, dilekçelerin ilgili makamlara teslim edileceğini ve TAG topluluğunun sesini duyurma sözü verdi.

09.02.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, TAG'la birlikte gündeme gelen 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği' için 376 bin kişinin dilekçe verdiğini açıkladı. Öktem, taksi ve ulaşım sorununa kalıcı çözüm taleplerini içeren ve yüzlerce klasörde toplanan dilekçelerin ilgili makamlara önümüzdeki günlerde teslim edeceğini söyledi.

Bu dilekçelerin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Öktem, "'Emanetiniz bizde' diyerek her bir dilekçeyi titizlikle saklıyoruz ve önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, ilgili parti başkanlıklarına ve valiliğe ulaştıracağız. TAG topluluğunun sesini yüksek sesle duyurma sözü veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Martı Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Kişi Dilekçe Verdi - Son Dakika
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