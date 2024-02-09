Martı Kurucusu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Kişi Dilekçe Verdi

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Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, TAG'la birlikte gündeme gelen 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği' için 376 bin kişinin dilekçe verdiğini açıkladı. Öktem, taksi ve ulaşım sorununa kalıcı çözüm taleplerini içeren ve yüzlerce klasörde toplanan dilekçelerin ilgili makamlara önümüzdeki günlerde teslim edeceğini söyledi.

Bu dilekçelerin sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Öktem, "'Emanetiniz bizde' diyerek her bir dilekçeyi titizlikle saklıyoruz ve önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Türkiye Büyük Millet Meclisine, ilgili parti başkanlıklarına ve valiliğe ulaştıracağız. TAG topluluğunun sesini yüksek sesle duyurma sözü veriyoruz" diye konuştu.