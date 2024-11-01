Martı'nın E-Ulaşım İhtimallerine Mahkeme Onayı - Son Dakika
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Martı'nın E-Ulaşım İhtimallerine Mahkeme Onayı

Martı\'nın E-Ulaşım İhtimallerine Mahkeme Onayı

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Martı'ya e-ulaşım lisansı verilmesine karar verdi.

01.11.2024 17:49
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Martı'nın, e-ulaşım lisansı ile ilgili açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararında İBB'nin e-ulaşım lisansı şartlarını sağlamış olmasına rağmen lisans vermekten kaçınamayacağına hükmetti. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Martı TAG artık lisanslı şekilde e ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun" dedi.

Martı, e-ulaşım lisansı ile ilgili 1 yıl önce dava açmıştı. Dava sonucunda 'Martı'ya lisans verilmiş kabul edilmesi' mahkemece karara bağlandı.

Dava sonucunu duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e- Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi 'İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır" dedi, Martı TAG artık lisanslı şekilde e ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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