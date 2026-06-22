Maryland'de Uçak Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maryland'de Uçak Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

22.06.2026 11:17
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New Jersey'den Maryland'e giden özel uçak, ağaçlık alana düştü; pilot ve 2 yolcu öldü.

ABD'nin Maryland eyaletinde ağaçlık alana düşen küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

ABC News kanalının haberine göre, yetkililer, New Jersey eyaletinden Maryland'e gitmek üzere havalanan "Piper Cherokee" tipi tek motorlu özel uçağın yerleşim yeri yakınlarındaki bir ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, yerel bir uçuş okuluna ait olduğu ve kaza sırasında eğitim uçuşu yapıyor olabileceği değerlendirilen küçük uçaktaki pilot ile 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirten yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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