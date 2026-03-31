MASAK'tan Malvarlığı Dondurma Açıklaması
MASAK'tan Malvarlığı Dondurma Açıklaması

31.03.2026 11:50
MASAK, malvarlığı dondurma kanun değişikliği önerilerinin Cumhurbaşkanlığı ile hazırladığını duyurdu.

(ANKARA) - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), "malvarlığı dondurma" kararlarına yönelik kanun değişikliği önerisiyle ilgili haberlere ilişkin "Öneriler, Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır. TBMM'nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir" açıklamasını yaptı.

MASAK, bugün bir gazetede yer alan "malvarlığı dondurma" kararlarına ilişkin kanun değişikliği haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada, gündeme gelen düzenlemelerin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olduğu belirtilerek, yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmediği kaydedildi.

Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesinin Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamdaki tedbirlerden 'malvarlığı dondurma' uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu Tavsiyeler ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır."

Uygulamada yaşanan aksaklıklara da değinilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bu süreden uzun zamanlarda gerçekleşebilmektedir" denildi.

Kurumlar arası görüş birliği vurgusu

Habere konu olan kanun değişikliği önerilerinin başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla görüş birliği içerisinde hazırlandığı belirtilen açıklamada, TBMM'nin takdirine sunulacak olan değişikliklerin Cumhurbaşkanı'nın yetki alanını kısıtlamayacağı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM'nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK Kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir."

"Nihai karar her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir"

Düzenlemenin temel amacının acil durumlarda finansal sistemin istismar edilmesini önlemek olduğu vurgulanan açıklamada, sürecin geçici bir önleyici tedbir niteliği taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"BMGK Kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenleme ile aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır. Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."

Kaynak: ANKA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
