Maserati, Yeni Yarış Otomobilini Tanıttı - Son Dakika
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Maserati, Yeni Yarış Otomobilini Tanıttı

09.07.2026 19:11
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Maserati, GranTurismo tabanlı 'Project GT4' ile 2028'de GT4 yarışlarına dönüş hedefliyor.

Maserati, Goodwood Hız Festivali'nde yeni GranTurismo tabanlı 'Project GT4' yarış otomobilini tanıttı. Bu araç, markanın 2028'de GT4 yarışlarına dönüşünü hedefliyor ve 2023'te piyasaya sürülen MC20 tabanlı GT2 aracını takip ediyor.

Maserati Corse patronu Vincent Biard, projenin GT yarışlarının geleceği için doğal bir adım olduğunu belirtti. Araç, 3.0 litrelik V6 turbo motor ve Formula 1'den türetilen ön yanma odası teknolojisiyle 690 beygir gücü üretebiliyor ancak GT4 yarışları için kısılacak. Yoldaki versiyona göre yaklaşık 400 kg hafifletilen araçta ön splitter, kanatçıklar, optimize edilmiş aerodinamik, özel fren sistemi, takla kafesi ve 18 inç GT4 uyumlu jantlar bulunuyor.

Maserati baş test pilotu Andrea Bertolini aracın geliştirilmesinden sorumlu olacak. Marka, 2004'te Trofeo Light GT4 ile GT4 yarışlarına homologe edilen ilk yarış otomobili rekorunu elinde tutuyor. Bunu 2009'da GranTurismo MC ve 2016'da MC GT4 izledi, ancak bu modeller artık yarışlara uygun değil. Haber, Porsche'nin 718 Cayman GT4 RS Clubsport'un yerini alacak yeni 911 GT4 R modelini duyurmasının ardından geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Maserati, Otomobil, Güncel, Spor, Son Dakika

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