Alaşehir'de Zeytinçayı Deresi Temizlendi, Taşkın Riskine Önlem Alındı

(MANİSA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesinde bulunan Zeytinçayı Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İstasyon ve Baklacı mahallelerinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik dere yatağında biriken ot, çamur ve çeşitli atıklar temizlenerek suyun akışını engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, tarım arazilerine yakın konumdaki Zeytinçayı Deresi'nde su akışını engelleyen birikintiler temizlendi. Çalışmalar sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilirken, olası taşkın risklerinin azaltılması da hedeflendi.

"TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dere temizlik çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Taşkın risklerine karşı önlemlerimizi artırıyoruz. MASKİ ekiplerimiz, Alaşehir Zeytinçayı Deresi'nde temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Dere yataklarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem suyun doğal akışını koruyor hem de olası taşkınlara karşı önlem alıyoruz. Manisamızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın güvenliği ve daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

YÜZDE 100 DOLULUK TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli kepçe operatörü Volkan Kasap, dere yatağında yapılan incelemelerde tam doluluk tespit edildiğini belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde sürdürdüğümüz dere temizlik çalışmalarını bugün Alaşehir ilçemizin İstasyon ve Baklacı mahallelerinde gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 kilometrelik hatta yüzde 100 doluluk tespit ettik ve üç iş makinesiyle hızlı şekilde müdahaleye başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde 17 ilçemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN DUTLULU VE MASKİ'YE TEŞEKKÜR

İstasyon Mahalle Muhtarı Ramazan Türk, mahalle sınırları içerisindeki Zeytinçayı Deresi'nde başlatılan temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Zeytinçayı mevkisinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baklacı Mahalle Muhtarı Coşkun Bozdağ ise yaklaşık 4 kilometrelik dere hattında yürütülen çalışmaların taşkın riskine karşı önemli bir önlem olduğunu belirterek, "Mahallemizde bulunan Zeytinçayı bölgesinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte olası taşkınlara karşı önlem alınmış oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere MASKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.