Maski'den Gediz ve Nif Çayı'nın Kesişim Noktasında Temizlik Çalışması

20.04.2026 15:18  Güncelleme: 16:17
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışların ardından Gediz Nehri ile Nif Çayı’nın kesiştiği noktada temizlik çalışması yaptı. Çalışma kapsamında su akışını engelleyen birikintiler temizlenerek, taşkın riskine karşı önlem alındı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası nehir, çay ve dere yataklarında biriken rusubata karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gediz Nehri ile Nif Çayı'nın birleştiği noktada meydana gelen tıkanıklığa hızla müdahale edildi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucunda suyun akışı normale dönerken, bölgedeki taşkın riski de ortadan kaldırıldı.

"Doğamızı ve şehrimizi korumak önceliğimiz"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızın can damarlarından biri olan Gediz Nehri'ni ve çevresini temiz tutmak, sadece bugünün değil geleceğin de sorumluluğudur. MASKİ ekiplerimizle birlikte taşkın risklerini minimize etmek için sahada yoğun bir mesai harcıyoruz. Ancak sadece temizlemek yetmiyor; nehirlerimize ve dere yataklarımıza atılan evsel atıkların yarattığı kirliliği önlemek için hepimize görev düşüyor. Şehrimizin bereketli topraklarını ve su kaynaklarını korumak, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir Manisa miras bırakmak için çevre yatırımlarımıza ve temizlik seferberliğimize devam edeceğiz" dedi.

Evsel atıklar, taşkın riskini tetikliyor

Temizlik çalışmaları sırasında nehir yatağından çıkarılan birikintilerin içinde yoğun miktarda evsel atık bulunması dikkati çekti. Yetkililer, dere yataklarına bilinçsizce atılan çöplerin sadece çevre kirliliğine yol açmadığını; aynı zamanda su akışını engelleyerek taşkınlara zemin hazırladığını belirtti. Altyapı sistemlerinin verimli çalışması ve çevre sağlığının korunması adına vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki riskli noktalarda periyodik temizlik ve bakım faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
