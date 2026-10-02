MASKİ Genel Müdürü Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre belediye başkanlarını ziyaret etti

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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre belediye başkanlarını ziyaret etti
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MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde altyapı çalışmaları, gelecek planlar ve vatandaş taleplerinin hızlı karşılanması için koordinasyon ele alındı.

(MANİSA) - MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve beraberindeki heyet, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçelerde yürütülen ve planlanan altyapı çalışmalarının yanı sıra kurumlararası koordinasyon, vatandaşların taleplerinin daha hızlı karşılanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan ile birlikte, Başkan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin altyapı ihtiyaçları, devam eden çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve gelecek dönemde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe genelindeki hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti.

YUNUSEMRE'NİN ALTYAPISI MASAYA YATIRILDI

MASKİ heyetinin bir diğer durağı ise Yunusemre Belediyesi oldu. Genel Müdür Kılıç ve beraberindekiler, Başkan Balaban'ı ziyaret etti. Görüşmede Yunusemre ilçesindeki altyapı hizmetleri, ilçenin gelişen ve büyüyen bölgelerindeki ihtiyaçlar, vatandaşların talepleri ve kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Balaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçenin altyapı ihtiyaçlarının çözümü noktasında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

ORTAK AKIL VURGUSU

Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin Manisa'nın nüfus ve yerleşim yoğunluğu bakımından önemli merkezleri arasında yer aldığını belirterek, ilçe belediyeleriyle sürdürülen koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirtti. Kılıç, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Besim Dutlulu öncülüğünde MASKİ olarak temel hedefimiz, Manisa'mızın tamamında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek altyapı hizmetlerini etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek. Bunun yolu da kurumlar arası güçlü iletişim ve koordinasyondan geçiyor. Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerimizle kuracağımız güçlü iş birliği, sahadaki çalışmalarımızın daha sağlıklı şekilde planlanmasına ve vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesine katkı sağlayacaktır. Ortak akıl ve koordinasyon anlayışıyla Manisa için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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