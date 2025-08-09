Mattia Ahmet Minguzzi İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mattia Ahmet Minguzzi İçin Adalet Yürüyüşü

09.08.2025 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bıçakla katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon'da yürüyüş düzenlendi.

İSTANBUL'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon'da yürüyüş düzenlendi. Anne Yasemin Minguzzi, "Tam 24 yıl indirimsiz ceza almalarını istiyorum. Artık yeter diyoruz. Ahmet, kırmızı düğmeye bastı, bundan sonraki Ahmet'ler ölsün istemiyorum" dedi.

İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi adalet mücadelesini Trabzon'da sürdürdü. Anne Minguzzi, 'sessiz kalmayan annelere destek için Meydan Parkı'nda vatandaşlarla buluşarak Mattia Ahmet'in anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor taraftarları ve vatandaşlar da yürüyüşe eşlik edip, sloganlar atarak anne Minguzzi'ye destek verdi.

'ARTIK YETER DİYORUZ'

Tüm çocuklar için mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yasemin Minguzzi, 2 Ekim'deki duruşmaya Trabzon halkını davet ederek, "Burada olmak çok güzel, geçen gün de Sinem için yürüyüş yaptık. Bugün de Trabzon'da üzücü bir kadın cinayeti haberi duydum. Çok üzgünüm. Bunların durdurulmasını istiyorum. İlk defa Ahmet olmadan Trabzon'a geldim. İnşallah yasa değişikliği de gelecek. İstanbul'daki adliye salonunda en fazla 100 kişi görebiliyorum. Siz, Trabzonlular özellikle de gençler toplanıp 2 Ekim'de İstanbul'a gelin. Buradaki kalabalık kadar orada kalabalık olmuyor. Ne olur gelin. Tam 24 yıl indirimsiz ceza almalarını istiyorum. Artık yeter diyoruz. Ahmet, kırmızı düğmeye bastı, bunda sonraki Ahmetler ölsün istemiyorum. İtalya Başkanı kadınlara şiddet konusunda yasayı değiştirdi. Müebbet hapis cezası alıyorlar. Benim mücadelem de bu. Trabzonspor'da en başından beri bizi hep destekledi. Hala destekliyor. Sadece Mattia Ahmet için toplanmıyor bu halk. Diğer Ahmetler için de toplanıyor. Lütfen bu durum yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE DAYANIŞMAYLA GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Bu duyarlılığı gösteren bugün Ahmetimize ve Ahmetlerimize sahip çıkmak için buraya gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılık, farkındalık, insanlık ve vicdan meselesidir bunu hep birlikte dayanışmayla göstermemiz lazım ki Ahmetlerimiz artık katledilmesin kızlarımız, kadınlarımız katledilmesin. Bugün yine Trabzon'umuzdaki, Trabzon gibi medeniyetin beşiği kadim bir kentin bu tür olaylarla anılması kadar bizleri üzen hiçbir şey yok. Geçen hafta biliyorsunuz Sinem kızımız Beşikdüzü'nde katledilmişti, bugün Vakfıkebir'den yine acı bir haber aldık yine bir kızımızın katledildiği haberini aldık. Bu tür şeyler gerçekten bizlere hiç yakışmıyor ve bizleri derinden üzüyor. Artık bu tür olaylar olmaması için hepimizin duyarlılık göstermesi dayanışma içinde olması ve tepkisini ortaya koyması lazım" diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi için toplanan kalabalık, kentin sokaklarında sloganlar atıp, şarkılar söyleyerek yürüdü.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Trabzon, Cinayet, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mattia Ahmet Minguzzi İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Kula Belediyesi’nde CHP’li 3 katip üye istifa etti Kula Belediyesi'nde CHP'li 3 katip üye istifa etti
Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine ’Kasa yok’ diye bağırdı Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Bakan Tunç’tan, Özel’in ’İBB davası borsası’ iddiasına yanıt: Elindeki belgeleri niye bekletiyorsun Bakan Tunç'tan, Özel'in 'İBB davası borsası' iddiasına yanıt: Elindeki belgeleri niye bekletiyorsun?
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Barış Alper Yılmaz’dan Harry Kewell sevinci Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti

21:20
İstanbul’da binlerce kişi Gazze’ye umut ışığı olmak için yürüyor
İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüyor
20:15
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı
20:15
Havadan atılan yardım kutusu Gazze’de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
16:37
Diyanet’ten, programda kullanılan “Allah baba“ ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
00:20
Gaziantep FK’yi yıkan haber Sezonu kapattı
Gaziantep FK'yi yıkan haber! Sezonu kapattı
00:13
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu’nun Süper Lig’e el atması gerekiyor
Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor
00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
00:01
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
Zaniolo 745 gün sonra yeniden Galatasaray formasıyla
23:54
Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
23:51
Gaziantep’te korkutan sakatlık Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
Gaziantep'te korkutan sakatlık! Çapraz bağları yırtıldı şüphesi
23:34
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam Gaziantep’te 3 gollü zafer
Son şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam! Gaziantep'te 3 gollü zafer
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:48
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
22:33
Barış Alper Yılmaz’dan Harry Kewell sevinci
Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 21:43:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mattia Ahmet Minguzzi İçin Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.