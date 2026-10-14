Mauritius Başbakanı Ramgoolam salı 20.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti

Mauritius Başbakanı Ramgoolam salı 20.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mauritius Başbakanı Ramgoolam, pazartesi akşamından bu yana şiddet olayları nedeniyle salı 20.30'dan çarşamba 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı duyurdu. Olaylarda bazı kişiler nesneleri ateşe vererek yolları trafiğe kapatırken karakollar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü.
PORT LOUIS, 14 Ekim (Xinhua) -- Mauritius'un başkenti Port Louis yakınlarındaki Saint-Croix'da nöbet tutan güvenlik güçleri, 12 Ekim 2026.
Mauritius Başbakanı Navinchandra Ramgoolam, salı günü yerel saatle 20.30'dan çarşamba günü 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Bu karar, pazartesi akşamından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarının ardından alındı. Olaylarda bazı kişiler çeşitli nesneleri ateşe vererek yolları trafiğe kapattı. Karakollar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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