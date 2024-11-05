Mavi Balina-2024 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Mavi Balina-2024 Tatbikatı Başladı

Mavi Balina-2024 Tatbikatı Başladı

Türkiye ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Tatbikatı gerçekleştiriliyor.

05.11.2024 12:39
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TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı', 11 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak görülen 'Mavi Balina 2024 Davet Tatbikatı' kapsamında basın mensuplarına brifing verildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikata Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik'ten unsurlar; Türkiye, Kanada, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ABD ve Pakistan, gözlemci olarak 11 farklı ülke personeli, Türkiye'den milli savunma sanayi temsilcileri ve alan uzmanı akademisyenler katılım sağlıyor. Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Balina 2024 Davet Tatbikatı' kapsamında basın mensuplarına brifing verdi. Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz tarafından verilen brifinge Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Lojistik Destek Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski katıldı.

DAVET TATBİKATI

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı'nın iki yılda bir Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen denizaltı savunma harbi davet tatbikatı olduğunu belirterek, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan tatbikat, Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, Denizaltı Filosu, Deniz Hava ve Güney Görev Grup Komutanlıkları tarafından icra edilecektir. Tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri'nden 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 2 korvet, 1 karakol gemisi, 2 akaryakıt gemisi, 2 yardımcı sınıf gemi, 4 deniz karakol uçağı, 7 denizaltı savunma harbi helikopteri, 2 insansız hava aracı, Türk Hava Kuvvetleri'nden 8/9 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2/3 botu iştirak edecektir. Tatbikata Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'ye ait unsurlardan oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den HMCS Charlettown, SPS Cristobal Colon ve HS Aegean, TCG Fatih olmak üzere 4 fırkateyn ve SPS Cantabria akaryakıt gemisi iştirak edecektir. Tatbikata misafir kuvvet kapsamında ABD ve Pakistan'dan 1'er deniz karakol uçağı iştirak edecektir. Toplamda dost ve müttefik 16 ülke ile NATO unsurlarının tatbikata katılması Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısını göstermektedir. Tatbikatın amacı; katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttıracak usulleri denemektir" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve uluslararası askeri tatbikat olan 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' yılda bir kez davetle düzenleniyor ve Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak görülüyor. Ana merkezi Aksaz Deniz Üssü olan tatbikat, Türk Deniz Kuvvetleri Harp Filosu Komutanlığı tarafından yönetiliyor. Uygulama, katılan ülkelerin birimleri ve personeli için yüzey ve denizaltı harekatında gerçekçi bir harekat eğitimi vermek ve aynı zamanda dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliği geliştirmek amacı güdüyor.

Kaynak: DHA

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