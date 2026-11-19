Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2026 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızın unsurları ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2), Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra yabancı ülke gözlemcilerinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.