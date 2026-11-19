Mavi Balina-2026 Tatbikatı, Doğu Akdeniz'de uluslararası katılımla sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Mavi Balina-2026 Tatbikatı, 9-20 Kasım arasında Doğu Akdeniz'de NATO ve Pakistan unsurlarının katılımıyla sürüyor. MSB, ABD ve yabancı gözlemcilerin de yer aldığı tatbikatın başarıyla devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ettiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Balina-2026 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızın unsurları ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2), Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra yabancı ülke gözlemcilerinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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