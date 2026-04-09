Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Tamamlandı

09.04.2026 13:17
Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan-2026 tatbikatı, Antalya'da fiili atışlarla sona erdi.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANTALYA) - Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından olan ve Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın fiili atış safhası, Antalya açıklarında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu faaliyetleri Kuvvet Komutanları ile birlikte takip etti. Tatbikat kapsamında ilk kez, TCG Anadolu'dan kalkış yapan Bayraktar TB3, kamikaze bir insansız deniz aracını (İDA) etkisiz hale getirdi.

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın fiili atış safhası, Antalya Körfezi'nde yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Donanma Komutanlığı koordinesinde yaptığı ve 3 Nisan'da başlayan tatbikat, bugünkü fiili atış safhası ile sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu faaliyeti beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi TCG Anadolu'dan izledi.

Tatbikat ile katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denemek, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek hedefleniyor.

15 bin personel katıldı

15 bin personelin katıldığı tatbikatta bir amfibi hücum gemisi, 12 fırkateyn, dört korvet, 14 hücumbot, sekiz denizaltı, sekiz mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 20 amfibi çıkarma gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, beş İDA, iki sahil güvenlik gemisi ve altı sahil güvenlik botu olmak üzere toplam 120 gemi yer aldı. 15 bin personelin görev aldığı tatbikatta beş D/K uçağı, üç genel maksat uçağı, bir AB-212, yedi SH-70, dört AH-1W, 24 silahlı/insansız hava aracı (S/İHA), bi·r ağır yük nakliye helikopteri, üç genel maksat helikopteri ve iki taarruz uçağı katıldı. Tatbikat çerçevesinde 3-8 Nisan'da harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri yapıldı.

TB3 ilk kez bir İDA'yı etkisiz hale getirdi

Bugün Antalya Körfezi'nde tatbikatın fiili atış safhası gerçekleştirildi. Senaryo gereği sürüklenen mayın imha edilerek fırkateyn ve korvetten karaya bombardımanı atışı yapıldı. Kamikaze İDA ile hücum yapılan faaliyette MAM-L, CİRİT, HELFIRE, TEMREN, SEA SPARROW G/M mühimmatları ile atışlar yapıldı. Tatbikat kapsamında ilk kez, TCG Anadolu'dan kalkış yapan Baykar yapımı Bayraktar TB3, kamikaze bir İDA'yı etkisiz hale getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
