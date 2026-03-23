Max Korzh İstanbul'da Konser Verecek

23.03.2026 16:50
Belaruslu şarkıcı Max Korzh, 6 Haziran'da İstanbul'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Belaruslu şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Max Korzh, 6 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

Şarkılarında rap, hip hop, pop ve rock ögelerini kendine özgü bir şekilde harmanlayan Korzh, konserde 2012'den bu yana seslendirdiği eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Kariyeri boyunca altı stüdyo albümü, onlarca single ve 30'dan fazla müzik videosu yayımlayan genç müzisyen, müzik platformlarında da milyonlarca kez dinlendi.

İlk büyük çıkışını "The Sky Will Help Us" ile yapan Korzh, ardından "Live High", "Maly Povzrosrel" (The Boy Has Grown), "Optimist", "Control", "Raznesem" (Crash the Stadium) ve "Teplo" (Warm) adlı eserlerin de arasında olduğu birçok hit parçaya imza attı.

Kaynak: AA

