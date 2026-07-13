Mayıs 2026 Ticaret Satış Hacmi Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.

TÜİK, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ne verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.

Aynı ayda, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,7, toptan ticaret satış hacmi de yüzde 7,8 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,7 arttı.

Verilere göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.