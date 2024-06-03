Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,66 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,66 Arttı

Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,66 Arttı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,66 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşti. Sağlık alt grubunda aylık düşüş yaşanırken, ev eşyası kaleminde en yüksek artış kaydedildi.

03.06.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,66 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu.

ENAG, mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,66 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 120,66 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 11,39 ile ev eşyası kaleminde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,66 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van’da gözaltına alındı Polis belediyede arama yapıyor Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
08:07 Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistlerin rekor beklentisi var Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistlerin rekor beklentisi var
02:44 Küçükçekmece’de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu
20:31 Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
07:55 Erkan Yolaç’tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti Erkan Yolaç'tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 09:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,66 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement