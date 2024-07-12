Mayıs Ayında Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika
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Mayıs Ayında Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'de tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu. Tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9, tavuk eti üretimi yüzde 3,2, hindi eti üretimi ise yüzde 20,9 arttı. Ocak-mayıs döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi ise yüzde 25,7 arttı. Ayrıca, bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 12,5, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 3,2 oranında artış gösterdi.

12.07.2024 10:55
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(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, mayıs ayında tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.

TÜİK, mayıs ayına ait kümes hayvancılığı üretimine dair verilerini yayınladı.

Buna göre, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9, tavuk eti üretimi yüzde 3,2, hindi eti üretimi yüzde 20,9 arttı.

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.

Bir önceki aya göre tavuk eti üretiminde artış

Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 12,5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi aayıs ayında yüzde 3,2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA

Tavuk Yumurtası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs Ayında Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika

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