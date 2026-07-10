Maysak Tayfunu Guangxi\'de Sel Felaketine Neden Oldu

NANNİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Yılın 10. tayfunu olan Maysak Tayfunu'nun yol açtığı aşırı yağışlar, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin İnci Nehri Havzası'nda yer alan bazı kesimlerinde şiddetli sel felaketlerine neden oldu.

Guangxi bölgesinde kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, afetten etkilenen bölge sakinlerine yönelik yeniden yerleştirme hizmetleri güçlendiriliyor ve afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına hız veriliyor.