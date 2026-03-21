Mazenderan'da Saldırı: Aile Yok Oldu
Mazenderan'da Saldırı: Aile Yok Oldu

21.03.2026 13:51
ABD-İsrail'in İran'ın Mazenderan eyaletindeki hava saldırısında bir aile hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde ABD- İsrail'in sivil bir yerleşim yerine saldırısında anne, baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser kentinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tüm üyelerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

