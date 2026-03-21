Mazenderan'da Saldırı: Aile Yok Oldu

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde ABD- İsrail'in sivil bir yerleşim yerine saldırısında anne, baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser kentinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tüm üyelerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.