Mazıdağı'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi Derik kara yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 DY 2032 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki R.G. (30), R.A. (19), M.A. (18) ve E.Ö.(24) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
