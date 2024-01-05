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MEB, 2023 YLSY kapsamında yurt dışına gönderilecek adayları açıkladı - Son Dakika
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MEB, 2023 YLSY kapsamında yurt dışına gönderilecek adayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 YLSY kapsamında lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananları açıkladı. Adaylar sonuçlarına REBUS üzerinden ulaşabilecekler.

MEB, 2023 YLSY kapsamında yurt dışına gönderilecek adayları açıkladı
05.01.2024 - 16:41,  Güncelleme: 16:54
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "2023 YLSY" kapsamında verilen burs ile lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden açıklandı.

Adaylar sonuçlarını "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Diğer yandan sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "https://yyegm.meb.gov.tr" sayfasından daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA
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