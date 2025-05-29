MEB, 4 Okulu Daha Kapatıp 10'a Ulaştı - Son Dakika
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MEB, 4 Okulu Daha Kapatıp 10'a Ulaştı

29.05.2025 11:16
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MEB'in denetimlerinde 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 4 özel okulun ruhsatı iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen eğitim öğretim yılına ilişkin yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha kapatılmasıyla çalışma ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 10'a yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti. Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.

Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.

Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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